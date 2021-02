Gli 007 statunitensi svelato un documento sulla blitz contro il giornalista dissidente (Di sabato 27 febbraio 2021) Bin Salman autorizzò il rapimento di Khashoggi: le scottanti rivelazioni del report statunitense. Report Usa: Bin Salman autorizzò il rapimento di Khashoggi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 febbraio 2021) Bin Salman autorizzò il rapimento di Khashoggi: le scottanti rivelazioni del report statunitense. Report Usa: Bin Salman autorizzò il rapimento di Khashoggi su Notizie.it.

itsbeetlesful : se scompaio è perché gli 007 italiani non vogliono che vi riveli gli spostamenti di Marietto, segnatevelo - cesarebrogi1 : RT @serenel14278447: Khashoggi, le accuse gli 007 Usa «Il principe bin Salman autorizzò blitz per catturarlo o ucciderlo» Corriere della se… - elio_vito : RT @formichenews: Colpire Mbs senza sanzionarlo. Cosa succede dopo il report sull’omicidio Khashoggi Mbs “ha approvato un’operazione per c… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Colpire Mbs senza sanzionarlo. Cosa succede dopo il report sull’omicidio Khashoggi Mbs “ha approvato un’operazione per c… - formichenews : Colpire Mbs senza sanzionarlo. Cosa succede dopo il report sull’omicidio Khashoggi Mbs “ha approvato un’operazione… -