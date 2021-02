GF Vip: Giulio Pretelli entra nella casa per un annuncio (Di sabato 27 febbraio 2021) nella casa del GF Vip, Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo ha fatto un annuncio importante ma tante le critiche suscitate da questo gesto Siamo arrivati alla semifinale del Grande Fratello Vip più lungo di tutte le edizioni. Questo Gf Vip non ha smesso di sorprendere e ieri la semifinale si è aperta con un annuncio che ha letteralmente spiazzato il web, ma anche uno dei concorrenti all’interno della casa. Fino all’ultimo sorprese per i concorrenti più spiati di Italia. Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, ha fatto il suo ingresso nella casa rivelando una verità davvero inaspettata, anzi due: il fidanzamento con Alessia e l’annuncio della paternità imminente. E se questa ... Leggi su zon (Di sabato 27 febbraio 2021)del GF Vip,, fratello di Pierpaolo ha fatto unimportante ma tante le critiche suscitate da questo gesto Siamo arrivati alla semifinale del Grande Fratello Vip più lungo di tutte le edizioni. Questo Gf Vip non ha smesso di sorprendere e ieri la semifinale si è aperta con unche ha letteralmente spiazzato il web, ma anche uno dei concorrenti all’interno della. Fino all’ultimo sorprese per i concorrenti più spiati di Italia., fratello di Pierpaolo, ha fatto il suo ingressorivelando una verità davvero inaspettata, anzi due: il fidanzamento con Alessia e l’della paternità imminente. E se questa ...

