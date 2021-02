Conte e la sfida Inter: 'È la più dura, ma me l'avevano sconsigliata' (Di sabato 27 febbraio 2021) C'è un po' di tutto in questo Antonio Conte, quello che al Corriere della Sera racconta la sua Inter e gli obiettivi di una stagione nella quale (dice) 'faremo di tutto per vincere'. Si parte dal ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 febbraio 2021) C'è un po' di tutto in questo Antonio, quello che al Corriere della Sera racconta la suae gli obiettivi di una stagione nella quale (dice) 'faremo di tutto per vincere'. Si parte dal ...

FcInterNewsit : Conte: 'Mi avevano sconsigliato l'Inter, è la sfida più difficile. Restare per tanti anni è la cosa più bella' - FootballAndDre1 : #Conte: “Mi avevano sconsigliato l’#Inter. È la sfida più difficile della mia carriera ma non temo confronti. So ch… - wesandkiedis : RT @Ngoppejammeja: #Conte: “Mi avevano sconsigliato l’#Inter. È la sfida più difficile della mia carriera ma non temo confronti. So che nel… - Way_Gh_ : RT @RiccardoDanna1: #Conte parla al @Corriere: 'L'#Inter è la sfida più dura da quando sono allenatore. Vorrei restare qui a lungo anche se… - SStefano93 : RT @Corriere: Conte: «La sconfitta mi fa stare male, mi sento solo. Inter la mia sfida più grande» -