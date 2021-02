Caso La Paglia, all'Asp di Messina «poche assunzioni e attrezzature carenti» (Di sabato 27 febbraio 2021) C’è ancora dell’altro nella relazione dei commissari regionali sulla gestione della crisi-Covid 19 da parte dell’Asp di Messina, che ha portato alla defenestrazione del dg Paolo La Paglia. Relazione... Leggi su feedpress.me (Di sabato 27 febbraio 2021) C’è ancora dell’altro nella relazione dei commissari regionali sulla gestione della crisi-Covid 19 da parte dell’Asp di, che ha portato alla defenestrazione del dg Paolo La. Relazione...

Denis19750121 : @Giova_C @AnnaLeonardi1 A dire la verità, il post non ne parlava e comunque, guarda caso, il post è stato rimosso d… - DarcyKant : @RecheLacunza00 guarda caso c'hanno tutti una venerazione per TZ ... much to think about it .. chi c'avrà la coda d… - tella2011 : @GFVIP_Official la De Grenet ha la coda di paglia con Rosalinda! Se ti da’ fastidio che va a dormire di la’ ... e c… - adkinsframi : @addsometaste -si crea una sorta di effetto paglia che rende il capello più fragile e si spezza facilmente (in ques… - hitslulu : @dajedeclick Da quando pensi tu che io possa pensarlo ?? hai per caso la coda di paglia? -