Bentancur è sicuro: «Contro il Verona sarà una partita tosta» (Di sabato 27 febbraio 2021) Rodrigo Bentancur parla prima della gara Contro il Verona: ecco le dichiarazioni del centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur parla ai microfoni di Juventus TV prima della gara Contro il Verona. LA GARA – «Oggi con una mentalità al 150% sarà una partita tosta, loro fanno una partita fisica, cercano di vincere le seconde palle e dobbiamo lavorare bene su quello e fare anche il nostro gioco e portare a casa i tre punti». Verona – «Credo che faranno il gioco di sempre, uomo Contro uomo, abbiamo preparato questa partita, ognuno sa cosa fare per portare a casa i tre punti».

