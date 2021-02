Uomini e Donne, Riccardo e Roberta fidanzati: arriva la reazione di Ida Platano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dalle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di Uomini e Donne che vedremo in onda la settimana prossima, sappiamo che Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono fidanzati e hanno dichiarato di essersi innamorati. In tanti si sono chiesti dunque come avrà preso questa notizia la ex di lui, Ida Platano. Di di certo l’ex dama del trono over, che vive a Brescia e fa la parrucchiera, non sarà rimasta indifferente al nuovo amore di lui… e infatti, a dimostrazione di ciò, la sua reazione non si è fatta attendere! La tormentata relazione di Ida e Riccardo nata a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno avuto infatti una storia lunga e tormentata finita all’inizio ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dalle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione diche vedremo in onda la settimana prossima, sappiamo cheGuarnieri eDi Padua si sonoe hanno dichiarato di essersi innamorati. In tanti si sono chiesti dunque come avrà preso questa notizia la ex di lui, Ida. Di di certo l’ex dama del trono over, che vive a Brescia e fa la parrucchiera, non sarà rimasta indifferente al nuovo amore di lui… e infatti, a dimostrazione di ciò, la suanon si è fatta attendere! La tormentata relazione di Ida enata aGuarnieri e Idahanno avuto infatti una storia lunga e tormentata finita all’inizio ...

