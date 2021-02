Ue, Draghi alza la voce sui vaccini "Troppi errori. Priorità prime dosi" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il premier striglia Von der Leyen: "I dati forniti non sono rassicuranti. Bisogna andare più veloci, molto più veloci" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il premier striglia Von der Leyen: "I dati forniti non sono rassicuranti. Bisogna andare più veloci, molto più veloci" Segui su affaritaliani.it

fanpage : Mario Draghi 'alza la voce' al primo Consiglio Ue. - PatrizioBuonagu : RT @erretti42: Draghi alza il telefono e noi saremo inondati di vaccini. Da non sapere più dove metterli - GoemonIshiXIII : RT @sarasarli: Come era la storiella ora c'è #Draghi alza il telefono fa un paio di telefonate e fa arrivare i #vaccini Ma da quando c'è #D… - irsuti : RT @sarasarli: Come era la storiella ora c'è #Draghi alza il telefono fa un paio di telefonate e fa arrivare i #vaccini Ma da quando c'è #D… - Steno5Stelle : RT @sarasarli: Come era la storiella ora c'è #Draghi alza il telefono fa un paio di telefonate e fa arrivare i #vaccini Ma da quando c'è #D… -