Twitter avrà un abbonamento ai contenuti premium e i gruppi come Facebook

Leggi su wired

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Super Follow di(immagine:aveva già da tempo aveva messo le mani avanti annunciando che avrebbe trovato dei modi alternativi ai semplici annunci pubblicitari per aumentare i suoi guadagni. Per farlo il social network ha presentato una grande novità: il Super Follow. Questa novità consentirà agli utenti di far pagare ai propri follower un accesso a deiaggiuntivi. Questi potrebbero semplicemente essere deiextra dedicati agli utenti più affezionati, un “accesso vip” aidedicati alla community di fan, l’iscrizione alla propria newsletter o un badge che mostri allasfera che l’utente è un fiero supporter di quel profilo. https://.com/i/broadcasts/1vAxRwbaevPKl Durante la diretta streaming ...