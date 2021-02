“Sì, è lei…”. Occhi d’amore a UeD, puntati su Roberta Di Padua. La dichiarazione all’improvviso (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giacomo Czerny è il nuovo tronista di Uomini e Donne insieme a Massimiliano Mollicone. Prendono il posto di Gianluca (che ha abbandonato il trono il 21 dicembre scorso) e Davide (che ha appena scelto Chiara). Giacomo è un videomaker originario di Sarzana, ha 25 anni. Suo papà è di origine tedesca e ha conosciuto sua mamma quando si è trasferito in Italia. Come si legge su Tv Sorrisi e Canzoni, la passione per l’arte cinematografica gli è stata trasmessa sin da piccolo da suo papà che collezionava film in dvd. I suoi punti fermi sono la famiglia, il lavoro e il gruppo di amici con cui è cresciuto. Sente sempre il bisogno di esprimere e raccontare la sua vita, e oltre ai video lo fa anche attraverso i tatuaggi, che si disegna da solo. (Continua dopo la foto) In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Giacomo ha svelato alcuni tratti del suo carattere: “Tendo ad annoiarmi molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giacomo Czerny è il nuovo tronista di Uomini e Donne insieme a Massimiliano Mollicone. Prendono il posto di Gianluca (che ha abbandonato il trono il 21 dicembre scorso) e Davide (che ha appena scelto Chiara). Giacomo è un videomaker originario di Sarzana, ha 25 anni. Suo papà è di origine tedesca e ha conosciuto sua mamma quando si è trasferito in Italia. Come si legge su Tv Sorrisi e Canzoni, la passione per l’arte cinematografica gli è stata trasmessa sin da piccolo da suo papà che collezionava film in dvd. I suoi punti fermi sono la famiglia, il lavoro e il gruppo di amici con cui è cresciuto. Sente sempre il bisogno di esprimere e raccontare la sua vita, e oltre ai video lo fa anche attraverso i tatuaggi, che si disegna da solo. (Continua dopo la foto) In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Giacomo ha svelato alcuni tratti del suo carattere: “Tendo ad annoiarmi molto ...

bruttahadid3 : DOMANDA AI PRELEMI: QUANDO DAYANE DISCUTEVA CON GIULIA NON AVEVATE UNA BELLA OPINIONE SU DI LEI. ADESSO CHE GUARDAT… - davide_mozzato : Primavera fuori stagione, sulla panchina mano nella mano con mamma. Non ho molte parole, lei ne avrebbe ma non ries… - flaviacru13 : @_SallyMay_ @matilde58271617 @scilla000blu @portamivialou Spero per lei che abbia chi le aprirà gli occhi sulla iena - ninetiesbish : RT @givemejus: Oggi ho occhi solo per lei non saranno i fan del cesso ratto e del bifobico a non farmi rimanere zen - givemejus : Oggi ho occhi solo per lei non saranno i fan del cesso ratto e del bifobico a non farmi rimanere zen -

Ultime Notizie dalla rete : lei… Occhi Perché non si legge Fogazzaro? Non andava bene a nessuno... Pangea.news