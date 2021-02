Scuole chiuse in Campania da lunedì 1 marzo 2021

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Non sappiamo ancora se la regionedasarà zona rossa ma sappiamo che lesaranno. Lo ha annunciato il presidente Vincenzo de Luca in diretta Facebook pochi minuti fa. “Dainchiudiamo tutte le” ha detto il Governatore nella sua diretta facendo il punto della situazione. A preoccupare il governatore sono soprattutto i casi di variante inglese individuati in alcunedi Napoli. Le cose per lanon sono affatto semplici da gestire e per De Luca la soluzione migliore è di ricominciare con la chiusura della scuola. “In– ha spiegato De Luca – da 4-5 giorni abbiamo circa 2mila positivi al giorno, è il ...

repubblica : ?? Covid, Bologna diventa arancione scuro da sabato 27 febbraio. Dal primo marzo chiuse tutte le scuole tranne quell… - fattoquotidiano : Bologna e provincia “zona arancione scuro”: fino al 14 marzo scuole chiuse tranne nidi e materne. Bonaccini: “Situa… - petergomezblog : Da lunedì tutte le scuole chiuse in Campania: l’annuncio di De Luca dopo i casi di variante - Bukaniere : @Atrebor78 Eh sì... Adesso nuovamente scuole chiuse... Io speriamo che me la cavo ?? (cit.) - GrandenapoliNA : Ultime #news su #COVID19 in Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse

"Abbiamo registrato in queste ore, in particolare nelledi Napoli - ha spiegato De Luca - la ... Le attività possono essereo aperte, gli orari violati o meno, non succede nulla in Italia. ...Che ha aggiunto: 'Abbiamo registrato in queste ore, in particolare nelledi Napoli la ... Le attività possono essereo aperte, gli orari violati o meno, non succede nulla in Italia. ...Il sindaco di Maiori, Antonio Capone, ha firmato l'ordinanza sindacale n. 96 del 26 febbraio 2021, che contiene ulteriori misure preventive per il contenimento e il contrasto del Covid-19. Con decorre ...Lombardia zona arancione, cosa si può fare? Nuove regole e misure restrittive in vigore per arginare la diffusione del coronavirus e frenare in particolare la variante inglese del covid. I dati del mo ...