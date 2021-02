Scuola, confronto sulla mobilità slitta al 1° marzo (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il tema della mobilità del personale della Scuola resta al centro del dibattito fra i sindacati ed il Ministero dell’Istruzione, che si sono scontrati ieri per parlare del vincolo quinquennale di permanenza dei neo-immessi in ruolo. L’incontro sulla bozza dell’Ordinanza Ministeriale che regola la mobilità territoriale e professionale del personale docente, ATA ed educativo si è aggiornato a lunedì 1° marzo. Nell’ambito delle discussioni sulla bozza, la delegazione Anief composta dai segretari generali Stefano Cavallini e Gianmauro Nonnis, ha espresso numerose criticità legate alle norme introdotte, in particolare sul vincolo quinquennale, introdotto per la prima volta dalla legge 106 del 2011. Un vincolo – sottolinea il sindacato – che introduce una disparità di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il tema delladel personale dellaresta al centro del dibattito fra i sindacati ed il Ministero dell’Istruzione, che si sono scontrati ieri per parlare del vincolo quinquennale di permanenza dei neo-immessi in ruolo. L’incontrobozza dell’Ordinanza Ministeriale che regola laterritoriale e professionale del personale docente, ATA ed educativo si è aggiornato a lunedì 1°. Nell’ambito delle discussionibozza, la delegazione Anief composta dai segretari generali Stefano Cavallini e Gianmauro Nonnis, ha espresso numerose criticità legate alle norme introdotte, in particolare sul vincolo quinquennale, introdotto per la prima volta dalla legge 106 del 2011. Un vincolo – sottolinea il sindacato – che introduce una disparità di ...

