Sampdoria | Jankto dai graffiti per strada all’opera per Bryant | “Una cosa bella dopo aver preso schiaffi da giovane…”

Jakub Jankto si racconta e lo fa affrontando diversi temi legati alla sua vita, non solo da calciatore. Il centrocampista della Sampdoria ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Tuttosport in cui ha parlato della sua crescita dentro e fuori dal campo. "Sin da bambino ho sempre preso carta e penna per disegnare. A 14 anni facevo i graffiti ed ero un ragazzino un po' ribelle", ha raccontato Jankto. "Insieme ad alcuni amici andavamo in giro a disegnare sui muri di Praga. Facevamo gli artisti di strada. Ma poi un giorno

