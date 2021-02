“Ritirate le mascherine Fca distribuite nelle scuole: non sono conformi”, la denuncia del sindacato (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mesi fa, in aula, il senatore di ItalExit Gianluigi Paragone, mascherina alla mano per i più scettici, aveva denunciato mostrando inequivocabilmente l’inadeguatezza del prodotto di Fca firmato dalla presidenza del consiglio dei ministri. Facilmente il ridicolo dispositivo, che doveva essere di protezione per tutti gli alunni del sistema scolastico italiano, può essere -ed è stato- associato a una giarrettiera o a un qualsiasi panno per fare la polvere. Già con una superfiale analisi oculare è possibile rendersi conto di quanto tali mascherine siano inutili e inadette alla loro funzione. Ma all’interrogazione parlamentare, da lui presentata per denunciare la vergognosità del prodotto insieme alle mille voci contrarie dei genitori che già si erano fatte sentire, non sono corrisposte né azioni concrete da parte ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mesi fa, in aula, il senatore di ItalExit Gianluigi Paragone, mascherina alla mano per i più scettici, avevato mostrando inequivocabilmente l’inadeguatezza del prodotto di Fca firmato dalla presidenza del consiglio dei ministri. Facilmente il ridicolo dispositivo, che doveva essere di protezione per tutti gli alunni del sistema scolastico italiano, può essere -ed è stato- associato a una giarrettiera o a un qualsiasi panno per fare la polvere. Già con una superfiale analisi oculare è possibile rendersi conto di quanto talisiano inutili e inadette alla loro funzione. Ma all’interrogazione parlamentare, da lui presentata perre la vergognosità del prodotto insieme alle mille voci contrarie dei genitori che già si erano fatte sentire, noncorrisposte né azioni concrete da parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Ritirate mascherine Mascherine chirurgiche e confezioni di gel disinfettante in consegna dalla Protezione Civile ai comuni Le mascherine verranno fornite ai Comuni che provvederanno a distribuirle in funzione delle necessità del loro territorio, e potranno essere ritirate dal sindaco o da un loro delegato presso gli ...

Covid: mascherine 'scadenti', Gb ne ritira 12 milioni Circa 12 milioni di mascherine professionali ad elevato grado di protezione fornite a medici e infermieri del servizio ...nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e per questo sono state ritirate. ...

Ritirate le mascherine difettose - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai Le mascherine cancerogene distribuite (e ora ritirate) dal governo Le mascherine lavabili, presenterebbero delle nanoparticelle di argento e di diossido di titanio. Le autorità belghe raccomandano di non utilizzare le milioni di mascherine di protezione in stoffa for ...

