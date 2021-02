Raggi: in corso gara per sampietrini in parte pedonale via del Corso (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – “E’ in Corso il bando di gara per collocare i sampietrini a via del Corso. Saranno tolti da viale Aventino, ripuliti, recuperati e collocati nella parte pedonale di via del Corso”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in diretta su Facebook. Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – “E’ inil bando diper collocare ia via del. Saranno tolti da viale Aventino, ripuliti, recuperati e collocati nelladi via del”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, in diretta su Facebook.

