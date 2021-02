Primo romanzo per Quentin Tarantino, a giugno in Italia con La Nave di Teseo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Quentin Tarantino, pubblica il suo Primo romanzo in contemporanea mondiale e in Italia uscirà con La Nave di Teseo a giugno. I diritti di “C’era una volta a Hollywood”, sono stati venduti in 25 Paesi. “Sono felice e onorata - dichiara Elisabetta Sgarbi, Publisher della Nave di Teseo - di annunciare la pubblicazione del romanzo di Quentin Tarantino, C’era una volta a Hollywood con La Nave di Teseo. Un vero romanzo che precede il film, e che del film è stato ispirazione, con forti differenze nei personaggi e nello sviluppo drammaturgo che il lettore Italiano scoprirà il prossimo giugno ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021), pubblica il suoin contemporanea mondiale e inuscirà con Ladi. I diritti di “C’era una volta a Hollywood”, sono stati venduti in 25 Paesi. “Sono felice e onorata - dichiara Elisabetta Sgarbi, Publisher delladi- di annunciare la pubblicazione deldi, C’era una volta a Hollywood con Ladi. Un veroche precede il film, e che del film è stato ispirazione, con forti differenze nei personaggi e nello sviluppo drammaturgo che il lettoreno scoprirà il prossimo...

condorbox : Quentin Tarantino, primo romanzo a giugno per Nave di Teseo #news - CatelliRossella : ??????Quentin Tarantino, primo romanzo a giugno per Nave di Teseo - Cinema - ANSA - antoniobenforte : Quentin #Tarantino, primo romanzo a giugno per Nave di Teseo - Ultima Ora - ANSA - OblomovA74 : RT @repubblica: Quentin Tarantino, il suo primo romanzo 'C'era una volta a... Hollywood' in libreria a giugno: La versione romanzata del fi… - raspa90 : RT @repubblica: Quentin Tarantino, il suo primo romanzo 'C'era una volta a... Hollywood' in libreria a giugno: La versione romanzata del fi… -