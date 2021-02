Pokémon Presents: annunciata la data d’uscita per New Pokémon Snap! (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non solo Legends Arceus e i remake di Diamante e Perla: al Presents di oggi si è mostrato anche New Pokémon Snap con tanto di data d’uscita Il trailer del nuovo gameplay di New Pokemon Snap è uscito durante il Pokemon Presents di oggi con tanto di data d’uscita. Ebbene sì, tutto è serenamente adorabile come ci aspettavamo. Il nuovo Pokemon Snap si svolge nella regione di Lental, dove salirete a bordi di un fantastico e improbabile piccolo veicolo fuoristrada per addentrarvi nel bel mezzo della giungla, attraverso il deserto e sott’acqua per cercare e fotografare i Pokemon nei loro habitat naturali. Avrete anche alcuni assistenti di ricerca: il Professor Mirror tanto per cominciare sarà pronto a fornirvi il suo aiuto, quindi scoprire comportamenti ed ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non solo Legends Arceus e i remake di Diamante e Perla: aldi oggi si è mostrato anche NewSnap con tanto diIl trailer del nuovo gameplay di New Pokemon Snap è uscito durante il Pokemondi oggi con tanto di. Ebbene sì, tutto è serenamente adorabile come ci aspettavamo. Il nuovo Pokemon Snap si svolge nella regione di Lental, dove salirete a bordi di un fantastico e improbabile piccolo veicolo fuoristrada per addentrarvi nel bel mezzo della giungla, attraverso il deserto e sott’acqua per cercare e fotografare i Pokemon nei loro habitat naturali. Avrete anche alcuni assistenti di ricerca: il Professor Mirror tanto per cominciare sarà pronto a fornirvi il suo aiuto, quindi scoprire comportamenti ed ...

New Pokémon Snap: mostrato il gameplay del gioco per Switch Durante l'evento Pokémon Presents è stato mostrato un gameplay del gioco, e sono state fornite nuove informazioni. Come sappiamo, l'avventura è uno "shooter su binari" in cui affrontare diverse ...

Durante l'evento Pokémon Presents è stato mostrato un gameplay del gioco, e sono state fornite nuove informazioni. Come sappiamo, l'avventura è uno "shooter su binari" in cui affrontare diverse ...