Omofobia: Malan, 'no indottrinamento in scuole, Zingaretti risolva problemi Pd non con ddl Zan' (Di venerdì 26 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) su Notizie.it.

LucioMalan : La priorità per @nzingaretti ? Il #DdlZan per equiparare chi si oppone alle adozioni per coppie gay e all’utero in… - TV7Benevento : Omofobia: Malan, 'no indottrinamento in scuole, Zingaretti risolva problemi Pd non con ddl Zan'... -