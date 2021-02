Napoli, incendio in un’abitazione a Fuorigrotta: due vittime (Di venerdì 26 febbraio 2021) incendio in un’abitazione a Fuorigrotta, Napoli: il bilancio presenta due vittime e una persona con gravi ustioni. Sono due le persone che sono rimaste uccise in un incendio divampato in un’abitazione nel quartiere di Fuorigrotta, Napoli. Napoli, incendio in un’abitazione a Fuorigrotta Le fiamme hanno avvolto un’abitazione in via Mercantini, a Fuorigrotta, Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è divampato in una casa situata al quinto piano dello stabile. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evacuato l’ultimo piano della palazzina. Vigili del FuocoIl bilancio: ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 febbraio 2021)in: il bilancio presenta duee una persona con gravi ustioni. Sono due le persone che sono rimaste uccise in undivampato innel quartiere diinLe fiamme hanno avvoltoin via Mercantini, a. Secondo le prime ricostruzioni, l’è divampato in una casa situata al quinto piano dello stabile. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evacuato l’ultimo piano della palazzina. Vigili del FuocoIl bilancio: ...

