Milan, Soualiho Meité convince sempre di più: ma per integrarlo serve una cifra da capogiro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nonostante sia del tutto il corsa per conseguire gli obiettivi di questa stagione, il Milan pensa già a quelle che potrebbero essere le future operazioni in entrata ed in uscita della prossima sessione di calciomercato di giugno. Dopo un grande inizio di campionato la corsa per lo scudetto del club rossonero è stata non poco L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nonostante sia del tutto il corsa per conseguire gli obiettivi di questa stagione, ilpensa già a quelle che potrebbero essere le future operazioni in entrata ed in uscita della prossima sessione di calciomercato di giugno. Dopo un grande inizio di campionato la corsa per lo scudetto del club rossonero è stata non poco L'articolo

WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @andreafabris96: ??? #Milan, Soualiho #Meïte ???? a #SKYSport: 'Dobbiamo metterci a posto, dovevamo reagire più velocemente. Adesso andiamo… - andreafabris96 : ??? #Milan, Soualiho #Meïte ???? a #SKYSport: 'Dobbiamo metterci a posto, dovevamo reagire più velocemente. Adesso and… - musagete10 : @simostwt Se hai coraggio devi mettere lui in primo piano. - ornitorincoglio : RT @BLMHanry: quando chiesero a Gullit cosa provasse ad essere il centrocampista del milan migliore di sempre: 'non ne ho idea, chiedete a… - giaestrismo : RT @BLMHanry: quando chiesero a Gullit cosa provasse ad essere il centrocampista del milan migliore di sempre: 'non ne ho idea, chiedete a… -