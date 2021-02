Mario Draghi fa colazione "con cappuccino e cornetto integrale" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mario Draghi? “Abita davanti al mio bar, a Roma, di solito viene solo a far colazione con cappuccino, senza lattosio e col latte di soia, e cornetto integrale col miele, sempre un po’ riscaldato”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Antonino Proietti, titolare del bar Paga Roma, che si trova proprio davanti all’abitazione del Presidente del Consiglio e che al programma ha raccontato le sue preferenze al bancone del bar. Dica la verità, Draghi è uno di quelli che ’puccia il cornetto? “No, no – ha risposto divertito a Rai Radio1 il barista – il premier non intinge il cornetto nel cappuccino, che beve sempre al bancone, visto che va sempre di fretta”. Viene anche per l’aperitivo? “Si, una volta ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021)? “Abita davanti al mio bar, a Roma, di solito viene solo a farcon, senza lattosio e col latte di soia, ecol miele, sempre un po’ riscaldato”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Antonino Proietti, titolare del bar Paga Roma, che si trova proprio davanti all’abitazione del Presidente del Consiglio e che al programma ha raccontato le sue preferenze al bancone del bar. Dica la verità,è uno di quelli che ’puccia il? “No, no – ha risposto divertito a Rai Radio1 il barista – il premier non intinge ilnel, che beve sempre al bancone, visto che va sempre di fretta”. Viene anche per l’aperitivo? “Si, una volta ...

