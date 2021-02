Maria De Filippi censura la d’Urso (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il gossip è di quelli golosi ed è Dagospia che lo lancia: alla d’Urso sarebbe proibito di parlare dei programmi della De Filippi. E ci sarebbe addirittura una clausola sul contratto che vieterebbe, proprio, di “sfruttare” i personaggi delle trasmissioni di Maria. È così grande il potere della De Filippi tanto da dettare legge? Sarà vero che Barbara d’Urso non potrebbe parlare dei personaggi che “transitano” nelle trasmissioni Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il gossip è di quelli golosi ed è Dagospia che lo lancia: allasarebbe proibito di parlare dei programmi della De. E ci sarebbe addirittura una clausola sul contratto che vieterebbe, proprio, di “sfruttare” i personaggi delle trasmissioni di. È così grande il potere della Detanto da dettare legge? Sarà vero che Barbaranon potrebbe parlare dei personaggi che “transitano” nelle trasmissioni Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : Chiude Live Non è la D’Urso, c’è lo zampino di Maria de Filippi? - infoitcultura : Maria De Filippi clausola clamorosa contro Barbara D’Urso: ecco cosa non potrà fare Lady Cologno - niallsguinnesss : RT @sono_stressata: maria de filippi é la donna della mia vita: mette always you a uomini e donne invita gianni morandi a c'é posta per te - giuliasal27 : @framadame Ma poi mi fanno ridere perché il GFVIP è un programma di cultura? L’isola dei famosi lo è? Maria De Fili… - ila_ciaravola : ??ANTICIPAZIONI?? Maria de Filippi prende la maglia per il serale #Amici20 -