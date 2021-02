Live – Non è la D’Urso chiude, la decisione ufficiale di Mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) E così arrivò l’ufficialità. Live – Non è la D’Urso chiude i battenti domenica 28 marzo con l’ultima puntata della fortunata stagione. A comunicarlo è Mediaset che conferma le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni circa la chiusura anticipata del programma di Carmelita, in onda la domenica sera su Canale 5. Live – Non è la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) E così arrivò l’ufficialità.– Non è lai battenti domenica 28 marzo con l’ultima puntata della fortunata stagione. A comunicarlo èche conferma le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni circa la chiusura anticipata del programma di Carmelita, in onda la domenica sera su Canale 5.– Non è la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

