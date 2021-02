Joker | Netflix ammicca al personaggio di Jared Leto in un tweet su Army of the Dead

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il social media manager dicolpisce ancora citando la frase deldi'We live in a society' a commento del teaser trailer dell'horrorof the. Si sa che il social media manager disi diverte a scombussolare le acque sui social network, così ieri, in unsuof the, di cui è stato lanciato il primo teaser trailer, è stato chiamato in causa ildiche a breve vedremo nella nuova versione di Justice League, anch'essa diretta da Zack Snyder. Dopo aver condiviso il teaser trailer diof the, l'account TwitterFilm scrive: "We actually live ...

Movieplayer.it

Il social media manager di Netflix colpisce ancora citando la frase del Joker di Jared Leto 'We live in a society' a commento del teaser trailer dell'horror Army of the Dead. Si sa che il social media manager di Netflix si diverte a scombussolare le acque sui social network, così ieri, in un tweet su Army of the Dead, di cui è stato lanciato il primo teaser trailer, è stato chiamato in causa il Joker di Jared Leto che a breve vedremo nella nuova versione di Justice League, anch'essa diretta da Zack Snyder. Netflix a svelato il teaser trailer ufficiale del film di Zack Snyder Army of the Dead, disponibile dal 21 maggio!