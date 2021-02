Il G-20 fa muro contro l'incubo inflazione: "No al ritiro prematuro degli aiuti" (Di venerdì 26 febbraio 2021) La frase che circoscrive e ridimensiona la grande paura scoppiata sui mercati - quella di una ritorno irruento dell’inflazione, così forte da alzare velocemente i prezzi e i tassi di interesse - la pronuncia Ignazio Visco durante la conferenza stampa congiunta al Tesoro con il ministro dell’Economia Daniele Franco, al termine della prima riunione del G-20 finanziario sotto la presidenza italiana. L’espressione del governatore della Banca d’Italia: “L’aumento dell’inflazione non sarà durevole”. I ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali fanno muro contro un incubo che porta nella pancia non solo l’erosione dei risparmi dei cittadini a causa di prezzi che potrebbero tornare alti troppo in fretta, ma anche la compressione di quelle politiche espansive che hanno ampliato la rete ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) La frase che circoscrive e ridimensiona la grande paura scoppiata sui mercati - quella di una ritorno irruento dell’, così forte da alzare velocemente i prezzi e i tassi di interesse - la pronuncia Ignazio Visco durante la conferenza stampa congiunta al Tesoro con il ministro dell’Economia Daniele Franco, al termine della prima riunione del G-20 finanziario sotto la presidenza italiana. L’espressione del governatore della Banca d’Italia: “L’aumento dell’non sarà durevole”. I ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali fannounche porta nella pancia non solo l’erosione dei risparmi dei cittadini a causa di prezzi che potrebbero tornare alti troppo in fretta, ma anche la compressione di quelle politiche espansive che hanno ampliato la rete ...

