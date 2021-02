Guida tv Sabato 27 febbraio 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Guida tv Sabato 27 febbraioCosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Sabato 27 febbraio Rai 1ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:35 I Soliti Ignotiore 21:25 Ottillie Von Faber – Castell Una donna coraggiosa La giovane baronessa Ottilie Von Faber, a seguito della morte del padre, viene designata, dal nonno Lothar a Guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile ore 00:15 Ciao Maschio (talk show) Rai 2ore 19:40 NCIS Los Angeles ore 20:30 Tg2 ore 21:05 FBI 3×01 1a Tv ore 21:50 Blue Bloods 10×11 1a Tv ore 22:40 Instinct 1×07 ore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:00 Blobore 20:30 Le Parole della Settimana ore 21:45 Indovina chi viene a cena Programma d’inchiesta ore 23:50 TgR + ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 26 febbraio 2021)tv27Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv27Rai 1ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:35 I Soliti Ignotiore 21:25 Ottillie Von Faber – Castell Una donna coraggiosa La giovane baronessa Ottilie Von Faber, a seguito della morte del padre, viene designata, dal nonno Lothar are la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile ore 00:15 Ciao Maschio (talk show) Rai 2ore 19:40 NCIS Los Angeles ore 20:30 Tg2 ore 21:05 FBI 3×01 1a Tv ore 21:50 Blue Bloods 10×11 1a Tv ore 22:40 Instinct 1×07 ore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:00 Blobore 20:30 Le Parole della Settimana ore 21:45 Indovina chi viene a cena Programma d’inchiesta ore 23:50 TgR + ...

