GTA Online: pattuglia le acque più minacciose con il Nagasaki Dinghy armato (Di venerdì 26 febbraio 2021) Vuoi dare vita a un assalto anfibio al confine militarizzato di qualche paese? Vuoi difendere la tua umile villetta al mare? Grazie alla sua mitragliatrice calibro .50 fissa, questo Dinghy manderà un messaggio molto chiaro agli eventuali trasgressori. Proiettili e veicoli gonfiabili possono andare d'accordo? Ditecelo voi! Il Nagasaki Dinghy armato è ora disponibile per l'acquisto anche per i civili da Warstock Cache & Carry. In più, non dimenticare di riscattare il Dinka Verus da Warstock Cache & Carry: è gratuito fino al 3 marzo. Se non sei troppo occupato a svuotare l'open bar al Casinò e Resort Diamond per festeggiare GTA Online, sappi che puoi fare baldoria anche in altri modi grazie alle ricompense doppie in una serie di modalità. Profitti doppi nelle vendite di carichi ...

