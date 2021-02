Grillo irritato, verso anullamento vertice M5s domenica con Conte (Di sabato 27 febbraio 2021) Potrebbe saltare il vertice di domenica convocato da Beppe Grillo con i vertici del Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte. "Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere", ha scritto il garante M5s su twitter questa mattina e la citazione di Ludwig Wittgenstein viene raccontata come una irritazione per la fuga di notizie rispetto a un incontro che doveva rimanere segreto. Tanto che Grillo aveva deciso si sarebbe svolto nella sua villa a Marina di Bibbona, in Toscana, provincia di Livorno. Il suo rifugio nella costa degli Etruschi a due passi da quella Maremma afflitta in queste settimane dalle varianti del coronavirus e a soli 15 chilometri da Cecina, diventato due giorni fa il secondo comune toscano zona rossa dopo Chiusi. Insomma, complici anche le restrizioni causate dalla pandemia, era il posto ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 27 febbraio 2021) Potrebbe saltare ildiconvocato da Beppecon i vertici del Movimento 5 Stelle e Giuseppe. "Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere", ha scritto il garante M5s su twitter questa mattina e la citazione di Ludwig Wittgenstein viene raccontata come una irritazione per la fuga di notizie rispetto a un incontro che doveva rimanere segreto. Tanto cheaveva deciso si sarebbe svolto nella sua villa a Marina di Bibbona, in Toscana, provincia di Livorno. Il suo rifugio nella costa degli Etruschi a due passi da quella Maremma afflitta in queste settimane dalle varianti del coronavirus e a soli 15 chilometri da Cecina, diventato due giorni fa il secondo comune toscano zona rossa dopo Chiusi. Insomma, complici anche le restrizioni causate dalla pandemia, era il posto ...

