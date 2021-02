G_ianluc_a : RT @ErmannoKilgore: Angelo Borrelli verso la sostituzione: Draghi cambia il capo della Protezione civile- - ErmannoKilgore : Angelo Borrelli verso la sostituzione: Draghi cambia il capo della Protezione civile- - TV7Benevento : Governo: Borrelli a rischio, ipotesi sostituzione in Cdm... - l_borrelli : Quindi nominato sottosegretario alla giustizia???? è stato appena nominato Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza I… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Borrelli

Il Tempo

...dalo si rischia un collasso della raccolta'. Telefonate con gli avvocati per i titolari delle palestre: 'Ho la richiesta di pagamento mandata dal Comune - sospira Simone, titolare ...La richiesta del governatore segue l'interlocuzione avvenuta ieri cone con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini per consentire, nelle more della richiesta e della risposta del, ...Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Possibile cambio ai vertici della Protezione Civile. A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti, il numero uno del Dpc, Angelo Borrelli, potrebbe essere sostituito g ...È tilt fiscale non solo tra pubblici esercenti e negozianti, ma anche per discoteche, palestre, cinema e teatri. In queste ore le scrivanie delle imprese più colpite da chiusure ...