Giulia Salemi e la relazione "tossica" con un ex fidanzato violento: dopo il GF Vip l'intervista a Verissimo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giulia Salemi ospite di Verissimo domani pomeriggio, oltre a parlare dell'esperienza con il Grande Fratello Vip che si è appena conclusa, e la sua bellissima storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, confesserà anche delle violenze subite da un ex fidanzato. Giulia Salemi parla della sua relazione "tossica" con un ex violento Nella vita di Giulia Salemi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

