Ghemon a Sanremo 2021 | “Farò una performance energica ma non mi spoglierò nudo!”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ci siamo collegati in conferenza stampa conche ha presentato l’album E vissero feriti e contenti in uscita il 19 marzo dopo l’esperienza sanremese con Momento perfetto. L’artista ha raccontato di aver vissuto un anno intenso, ad ondate. Come altri colleghi è rimasto bloccato con il lavoro ma ha avuto fasi di reazione, con voglia di vivere e fare musica. “Nonostante avessi scritto un nuovo disco, a livello di energia non mi sentivo consumato. A tempo di record è venuto fuori un altro disco fatto per voglia, con grande desiderio. Le pile le sentivo ancora cariche. Non sono sicuro che questo disco ci sarebbe stato se la situazione fosse stata normale. Mi sarei diviso tra concerti, cene e tante cose da fare” ci ha raccontato. E vissero feriti e contenti,pronto per: ...