Fedez ha scelto Donatella Versace per Sanremo 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Manca pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo 2021 e Fedez ha mostrato al popolo del web quale maison ha scelto per gli outfit da sfoggiare sul palco dell’Ariston. Il cantante, sposato con Chiara Ferragni, poco prima di partire per Sanremo ha fatto tappa da Donatella Versace per armarsi degli abiti che indosserà durante la kermesse. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 26 febbraio 2021) Manca pochissimo all’inizio del Festival diha mostrato al popolo del web quale maison haper gli outfit da sfoggiare sul palco dell’Ariston. Il cantante, sposato con Chiara Ferragni, poco prima di partire perha fatto tappa daper armarsi degli abiti che indosserà durante la kermesse. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

marperlo1 : @grondoamore oddio io ho scelto più o meno quelli che mi intrigavano di più... anche perché i probabili vincitori F… - news_dei_vip : Come si chiamerà la figlia di Chiara Ferragni e Fedez? Il nome è già stato scelto e non sarà Rachele… - samiraleonetti : RT @MeMedesimo94: Abbastanza deluso che @fedez non abbia scelto @saluis97 per la serata delle cover... potevano cantare MAGNIFICO... #san… - MeMedesimo94 : Abbastanza deluso che @fedez non abbia scelto @saluis97 per la serata delle cover... potevano cantare MAGNIFICO...… - plavia : @Claudette__ Fedez ha scelto un pezzo da novanta, speriamo bene -