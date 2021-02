“Fa impallidire anche Rocco Siffredi” Confessione hot di Giacomo Urtis su un concorrente del GF Vip. Di chi si tratta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il chirurgo delle star Giacomo Urtis, ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip ha rilasciato, durante un’intervista al settimanale Nuovo, delle dichiarazioni hot su uno dei sui ex coinquilini, esaltando le sue doti, non certo canore. Le “grandi doti” di Tommaso Zorzi Urtis ha parlato della grande rivelazione di questa edizione del reality, ovvero Tommaso Zorzi, che si è distinto per la sua verve e la sua sagacia, e ha confessato: Tra amici si chiacchiera e lui è ‘tanta roba’. Potrebbe far impallidire Rocco Siffredi I due infatti si conoscevano già da prima di entrare nella casa: Ci conosciamo da più di dieci anni e quando lui studiava a Londra capitava che lo raggiungessi. La sera uscivamo e ci divertivamo come i pazzi. Quando ci siamo ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il chirurgo delle star, exdella casa del Grande Fratello Vip ha rilasciato, durante un’intervista al settimanale Nuovo, delle dichiarazioni hot su uno dei sui ex coinquilini, esaltando le sue doti, non certo canore. Le “grandi doti” di Tommaso Zorziha parlato della grande rivelazione di questa edizione del reality, ovvero Tommaso Zorzi, che si è distinto per la sua verve e la sua sagacia, e ha confessato: Tra amici si chiacchiera e lui è ‘tanta roba’. Potrebbe farI due infatti si conoscevano già da prima di entrare nella casa: Ci conosciamo da più di dieci anni e quando lui studiava a Londra capitava che lo raggiungessi. La sera uscivamo e ci divertivamo come i pazzi. Quando ci siamo ...

Orsetta851 : Il divino Zo tra il serio e il faceto butta lì del dichiarazioni da fare impallidire anche Signorini. Ammazza #tzvip - anita15618428 : @Carmen24583545 @Emmemau1 No ma soprattutto meno attinenza! Seno non funziona! Affidatevi a me, vi vendo citazioni… - MeMedesimo94 : La festa di 'Santa Siponta' è il 30 agosto detta anche: sfilata di alta moda per Corso Manfredi. Roba da far impall… - SimoneM1978 : @federicovizo87 @Gina76280162 Mica sempre. Io una figlia e un figlio, quando la femmina ci si mette lo fa impallidi… - SorienteSara : @AlekosPrete @PossibileLGBTI @gmarcoc @SI_sinistra @OsservaDiritti @fabfazio @lauraboldrini @civati @PBerizzi… -