Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi pronte per l’Isola dei famosi 2021

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Se ne parla ormai da quasi un mese ma la notizia è stata ufficializzata solo poche ore fa! E per la prima volta in tv insieme, Ivaed, nuove opinionisti deldei, raccontano come sarà questa nuova avventura che inizierà tra una decina di giorni su Canale 5 al fianco di Ilary Blasi. “Stai tranquilla Ilary, noi ci amiamo”. Così Ivaed, in esclusiva a Verissimo sabato 27 febbraio, ufficializzano la loro partecipazione alla nuova edizione dedei, in veste di opinioniste al fianco della conduttrice Ilary Blasi. Una coppia scoppiettante che promette di fare scintille ma è ancora presto per dare giudizi, ci riserviamo ...