Covid-19, scuole chiuse a Polla e Teggiano: in crescita il tasso di positività nel Vallo di Diano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSospese fino al prossimo 6 marzo le lezioni in presenza nelle scuole dei comuni di Polla e Teggiano, in provincia di Salerno. Il provvedimento, attuato con apposite ordinanze sindacali, si è reso necessario a Polla a seguito dell’aumento di casi di positività da Covid -19 accertati tra gli studenti e ed il personale scolastico, mentre a Teggiano in via precauzionale. Nelle ultime ore è in crescita nella maggior parte dei comuni del Vallo di Diano, vasto comprensorio a sud di Salerno, il tasso di positività. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSospese fino al prossimo 6 marzo le lezioni in presenza nelledei comuni di, in provincia di Salerno. Il provvedimento, attuato con apposite ordinanze sindacali, si è reso necessario aa seguito dell’aumento di casi dida-19 accertati tra gli studenti e ed il personale scolastico, mentre ain via precauzionale. Nelle ultime ore è innella maggior parte dei comuni deldi, vasto comprensorio a sud di Salerno, ildi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

