Cosa c'è da aspettarsi dal prossimo Dpcm (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - C'è attesa per le decisioni sulle nuove misure anti-Covid da adottare. Preoccupa la variante inglese e il dato sulla diffusione del contagio, anche tra i più giovani. Ecco il motivo per cui potrebbe arrivare una stretta per le scuole nelle zone rosse. Una delle ipotesi sul tavolo, secondo quanto si apprende, è quella di lasciare aperte solo gli asili e chiudere fin dalle elementari. Il Dpcm in vigore prevede che le attività didattiche nelle zone rosse siano previste in presenza dalla scuola dell'infanzia al primo anno di scuola secondaria di primo grado mentre la didattica a distanza deve essere adottata dalle seconde classi di scuola secondaria di primo grado fino all'ultima classe di scuola secondaria di secondo grado (le ordinanze regionali possono prevedere misure ulteriormente restrittive). Al momento si stanno studiando le misure da prendere, ma in ogni caso non dovrebbe ...

