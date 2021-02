Coronavirus, Toti: "a poco più di un anno dalla prima vittima in Liguria abbiamo deciso di stringerci in un unico abbraccio" (Di venerdì 26 febbraio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di venerdì 26 febbraio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

infoitsalute : Coronavirus, Rt sotto l'1. Toti: «Da lunedì la Liguria deve tornare in fascia gialla» - infoitsalute : Coronavirus, Toti: 'Da lunedì dobbiamo tornare in zona gialla'. Vaccini per insegnanti e forze dell'ordine dall'8 m… - infoitinterno : Coronavirus, Toti: “Rt 0,94, torniamo in zona gialla”. Ma si rischia un’altra Pasqua a casa - BiribissiBlog : #Covid: parla #Toti “#Rt a 0.94, #Liguria verso #zonagialla. Ma Non allenteremo restrizioni nell’estremo #ponente”… - BabboleoNews : #Coronavirus, Toti: 'L’indice Rt della Liguria è intorno a 0,94, La Liguria ha le carte in regola per passare in zo… -