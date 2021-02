Combinata Nordica | Mondiali Oberstdorf 2021 | trionfa Riiber | 15° Kostner

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il norvegese Jarl Magnusha vinto ladeidicon il tempo di 23:01.2. Dopo il terzo posto nella prova di salto in mattinata, il dominatore delle ultime stagioni della Coppa del Mondo è balzato in vetta grazie ad una prestazione notevole. Sul podio anche il finlandese Ilkka Herola (+0.4) e il norvegese Jens Luraas Oftebro. A completare la Top 5 il tedesco Frenzel ed il giapponese Watabe. Solo undicesimo Yamamoto, che aveva dominato la prova di salto. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Buone notizie anche per i colori azzurri grazie ad uno strepitoso 15° posto di Aaron(+1:34.7). Bene anche Samuel Costa, capace di chiudere in ventesima posizione (+1:47.0). Infine, 25° Alessandro Pittin a +2:27.6 e 31° Raffaele Buzzi a ...