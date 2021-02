Cashback, problemi e reclami di migliaia di utenti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Cominciano a materializzarsi sui conti correnti degli italiani gli accrediti della prima fase del Cashback, quello di Natale, che ha abbracciato l’arco temporale compreso tra l’8 e il 31 dicembre scorsi.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 26 febbraio 2021) Cominciano a materializzarsi sui conti correnti degli italiani gli accrediti della prima fase del, quello di Natale, che ha abbracciato l’arco temporale compreso tra l’8 e il 31 dicembre scorsi....

infoiteconomia : Sardegna, primi rimborsi del cashback di Stato, ma non mancano problemi - giuliocolecchia : RT @civitas_europea: Devi aver fatto almeno 50 transazioni, devi possedere un conto in banca e/o una carta di pagamento, devi poter spender… - OverlookHotel71 : @JimmyMcGill70 Già. Per i #cashback, non sono stati fatti dei gran problemi, sebbene tracci movimenti e spostamenti.?? - umtcicero : @supportosamsung La mia partecipazione cashback con Codice Ordine: C000329583 del 19 feb e' ancora in approvazione… - civitas_europea : Devi aver fatto almeno 50 transazioni, devi possedere un conto in banca e/o una carta di pagamento, devi poter spen… -

