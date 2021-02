(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb –, la sezione giurisdizionale delladeidelha assolto per mancanza di colpa grave gli otto dirigenti dell’Agenzia del Demanio e del ministero dell’Istruzione. Secondo i portavoce delle tartarughe frecciate, il danno erariale quantificato è sempre stato una “bufala”., la sentenza cheilIl procuratore regionale delladeidel, Pio Silvestri ha renato sulla “sentenza n. 94 pubblicata il 9 febbraio 2021 con cui la Sezione giurisdizionale ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti dei presunti responsabili dei danni derivanti dall’occupazione ultradecennale dell’immobile di proprietà pubblica sito in ...

magicaGrmente22 : Roma, occupazione di Casapound: per la Corte dei Conti no ai risarcimenti - novaccino_nati : RT @claudio_2022: CasaPound, la Corte Conti Lazio respinge la richiesta di risarcimento. - claudio_2022 : CasaPound, la Corte Conti Lazio respinge la richiesta di risarcimento. - pietrobendazzol : @PBerizzi @repubblica Nel frattempo... Prrrrrrr - ZenatiDavide : CasaPound: Corte Conti Lazio, respinta la richiesta di risarcimento: ROMA. Il 9 febbraio 2021 «la sezione giurisdiz… -

Ultime Notizie dalla rete : CasaPound Corte

La Stampa

... a processo per la ultradecennale occupazione da parte didell'immobile in via Napoleone III a Roma. Il procuratore regionale delladei Conti del Lazio, Pio Silvestri, nel corso della ...A fine giornata la Raggi è poi tornata alla sua battaglia contro. "È uscita la sentenza delladei Conti che riconosce che non vi è stata colpa grave né da parte del Demanio, né da ...Roma - La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Lazio ha assolto per mancanza di colpa grave gli otto dirigenti dell'Agenzia del Demanio e del ...La procura contabile aveva quantificato un danno di 4 milioni e mezzo di euro per i mancati incassi degli affitti ...