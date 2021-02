Carmignano | suicida nel suo negozio

(Di venerdì 26 febbraio 2021) "Massima vicinanza alla famiglia. Questo tragico fatto è conseguenza di una situazione nazionale critica", commenta il sindaco di. Si uccide in, il sindaco: “Fatto tragico conseguenza della crisi” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Carmignano suicida

LA NAZIONE

Suicidio a Carmignano, si uccide nel suo negozio, il sindaco: “massima vicinanza, tragico fatto conseguenza di una situazione critica" ...Il titolare di una nota agenzia di viaggi si è tolto la vita impiccandosi nel suo ufficio di Seano, una frazione del comune di Carmignano in provincia di Prato. Accertamenti sulle cause sono in corso ...