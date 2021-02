Bersani a La7 | “Bisogna fare subito un campo progressista con M5s e Pd altrimenti possiamo pure riposarci | così arriva la destra”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Io coi 5 Stelle, anche con quelli che sono andati via,i un. Dobbiamo avere la generosità e l’apertura mentale per capire chequesta operazione, che non è di vertice. Deve essere una chiamata larga e una discussione aperta su un progetto radicalmente nuovo”. Sono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi, intervistato a “L’aria che tira”, su La7. Alla domanda della giornalista Myrta Merlino sulla possibilità che il federatore di questosia l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte,risponde affermativamente e aggiunge: “Conte deve anche cercare di dare una mano al M5s e aiutarlo verso una fase definitiva e compiuta di maturazione sul piano dell’identità e della ...

Pier Luigi Bersani (Articolo Uno) è intervenuto oggi ai microfoni de 'L'aria che tira' su La7: 'Dobbiamo avere la generosità e l'apertura mentale per fare un campo progressista. A volte i movimenti si danno dei ...' "I grillini hanno detto sì a tutti tranne che a me": l'ex segretario del Pd, Pierluigi Bersani, utilizza l'ironia per commentare la crisi di governo, la caduta del premier Conte e il sofferto appoggio ...