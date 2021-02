Bambina di 11 anni intubata in rianimazione per Covid: 'Non aveva altre patologie' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Una Bambina di appena 11 anni , sana e senza patologie pregresse, è ricoverata in rianimazione a Bologna all'ospedale Sant'Orsola per complicazioni dovute al Covid: un caso preoccupante, che conferma ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Unadi appena 11, sana e senzapregresse, è ricoverata ina Bologna all'ospedale Sant'Orsola per complicazioni dovute al: un caso preoccupante, che conferma ...

Corriere : Bologna, bambina intubata a 11 anni: è la paziente più giovane (e non aveva altre malattie) - AdriMCMLXI : Una bambina di soli 11 anni, studentessa di una scuola media della provincia di Bologna, non affetta da patologie p… - PePe88639893 : RT @Corriere: Bologna, bambina intubata a 11 anni: è la paziente più giovane (e non aveva altre malat... - PalermoToday : La bambina di 11 anni intubata in ospedale: non ha malattie pregresse - Today_it : La bambina di 11 anni intubata in ospedale: non ha malattie pregresse -