Uomini e Donne, Teresa Cilia operata al cuore: come sta ora

L'ex tronista Teresa Cilia, indimenticabile protagonista di Uomini e Donne per via della sua storia d'amore con Salvatore Di Carlo (che attualmente è suo marito), si è operata al cuore. Già prima di partecipare al programma di Maria De Filippi, la trentenne siciliana aveva combattuto e vinto un brutto male – un tumore – che l'aveva colpita da giovanissima. L'intervento al cuore non c'entra nulla col tumore, ma è stato dettato dalla necessità di chiudere un buco che la Cilia ha nel cuore sin dalla nascita. L'operazione, eseguita in mattinata in anestesia totale, è andata bene e Teresa è già tornata su Instagram per rassicurare i tanti fan che le hanno tenuto compagnia in questo momento difficile.

