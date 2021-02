Una Vita, anticipazioni spagnole: Ursula pronta a uccidere Felipe (Di giovedì 25 febbraio 2021) Che Ursula Dicenta stia diventando la spina nel fianco di Genoveva Salmeron ormai è chiaro al pubblico di Una Vita, ma le anticipazioni spagnole sottolineano che le cose tra le due donne prenderanno una piega davvero inaspettata e la governante non sarà disposta ad essere messa alla porta senza combattere. Stiamo vedendo in questi giorni che Ursula sta dando segni di squilibrio mentale: ha ricordato di colpo episodi drammatici del suo passato e alcune umiliazioni patite a causa dei vicini di Acacias e in lei si è acceso un irrefrenabile desiderio di vendetta, ma non solo. Genoveva, infatti, preoccupata per l'atteggiamento di Ursula, studierà un modo per mandarla via di casa e lo troverà. La perfida e scaltra Salmeron, infatti, farà in modo che tutti sappiano che tempo prima la Dicenta ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 25 febbraio 2021) CheDicenta stia diventando la spina nel fianco di Genoveva Salmeron ormai è chiaro al pubblico di Una, ma lesottolineano che le cose tra le due donne prenderanno una piega davvero inaspettata e la governante non sarà disposta ad essere messa alla porta senza combattere. Stiamo vedendo in questi giorni chesta dando segni di squilibrio mentale: ha ricordato di colpo episodi drammatici del suo passato e alcune umiliazioni patite a causa dei vicini di Acacias e in lei si è acceso un irrefrenabile desiderio di vendetta, ma non solo. Genoveva, infatti, preoccupata per l'atteggiamento di, studierà un modo per mandarla via di casa e lo troverà. La perfida e scaltra Salmeron, infatti, farà in modo che tutti sappiano che tempo prima la Dicenta ...

_Carabinieri_ : La sua vita è stata breve, il suo ricordo durerà in eterno. Oggi tutti i #Carabinieri commossi lo accompagneranno n… - DPCgov : Per tutelare la vita, il territorio e l'ambiente c'è bisogno di una grande squadra?? ??#24febbraio 1992 con la legge… - rtl1025 : Parliamo di #Sanremo2021 con @MetaErmal???? 'Le canzoni hanno una vita propria, è difficile interpretarle...'??? Se… - prendendovento : RT @Almi__C: «Invisibili è una canzone molto importante. È nata dopo un viaggio negli Stati Uniti dove ho realizzato alcune fotografie, pri… - _admaiora__ : Dayane sei incommentabile. Una persona come te nella mia vita non la vorrei mai. #tzvip -