Ultime Notizie Roma del 25-02-2021 ore 12:10 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma i funerali di Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in Congo i feretri avvolti nel tricolore sono stati trasportati nella chiesa dei Carabinieri del tredicesimo elemento quello di Iacovacci presenti il premier draghi ministri Guerini Di Maio lamorgese Giorgetti i presidenti di camera e senato Fico e casellati la chiesa è chiusa al pubblico c’è angoscia per i troppi uomini invaghiti dal denaro che tramano la morte del fratello e angoscia perché la giustizia e disattesa ha detto nella sua omelia il vicario del papà Angelo De Donatis è iniziato un incontro governo regioni in vista dei prossimi provvedimenti emergenza covid all’ incontro in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ai funerali di Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in Congo i feretri avvolti nel tricolore sono stati trasportati nella chiesa dei Carabinieri del tredicesimo elemento quello di Iacovacci presenti il premier draghi ministri Guerini Di Maio lamorgese Giorgetti i presidenti di camera e senato Fico e casellati la chiesa è chiusa al pubblico c’è angoscia per i troppi uomini invaghiti dal denaro che tramano la morte del fratello e angoscia perché la giustizia e disattesa ha detto nella sua omelia il vicario del papà Angelo De Donatis è iniziato un incontro governo regioni in vista dei prossimi provvedimenti emergenza covid all’ incontro in ...

