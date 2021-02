Truffe | polizze assicurative online | arresti anche a Napoli

CentroPagina : L’indagine degli agenti stradali delle #Marche ha portato alla luce un maxi giro di truffe per un valore di quasi 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffe polizze

... ma non possono fronteggiareo raggiri'. 'Per scegliere una buona polizza quindi, è buona ... Inoltre, è importante evitare lecon più di 20 pagine di condizioni contrattuali: tra le righe ...SUSEGANA - Due lescoperte da militari dell'Arma dei Carabinieri di Treviso in queste ore. A Susegana i ... Dopo aver creato un sito internet che proponevaassicurative a cifre molto ...Gli autori del reato hanno accumulato profitti per oltre 3 milioni di euro, oltre mille le persone cadute nella trappola ...© Anteprima24.it è un marchio registrato. Tutti i diritti sono riservati. Realizzazione DIGITALLSOLUTIONS.IT Privacy Policy Anteprima Società Cooperativa P.iva e C.f.: 01671520 ...