The Caligula Effect 2 in arrivo in Occidente quest’Autunno! (Di giovedì 25 febbraio 2021) NIS America è felice di annunciare che The Caligula Effect 2 arriverà su PS4™ e Nintendo Switch™ nell’Autunno 2021! Immergiti in un’avventura stravolgente creata dello sceneggiatore della serie Persona,Tadashi Satomi, e dal regista Takuya Yamanaka in questo RPG in arrivo prossimamente. Una virtuadoll di nome Regret ha creato il mondo di Redo per salvare le persone dai loro rimpianti passati imprigionandole inconsapevolmente in una simulazione. Tuttavia, questo “paradiso” viene scosso fino in fondo quando un idolo virtuale di nome ? irrompe nella realtà virtuale di Regret e ripristina i ricordi del mondo reale in uno studente delle superiori. Per sfuggire a Redo, viene ristabilito il Go-Home Club, un gruppo di resistenza che cerca di combattere contro Regret e le sue forze dell’ordine, gli Obbligato Musicians. Caratteristiche ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 25 febbraio 2021) NIS America è felice di annunciare che The2 arriverà su PS4™ e Nintendo Switch™ nell’Autunno 2021! Immergiti in un’avventura stravolgente creata dello sceneggiatore della serie Persona,Tadashi Satomi, e dal regista Takuya Yamanaka in questo RPG inprossimamente. Una virtuadoll di nome Regret ha creato il mondo di Redo per salvare le persone dai loro rimpianti passati imprigionandole inconsapevolmente in una simulazione. Tuttavia, questo “paradiso” viene scosso fino in fondo quando un idolo virtuale di nome ? irrompe nella realtà virtuale di Regret e ripristina i ricordi del mondo reale in uno studente delle superiori. Per sfuggire a Redo, viene ristabilito il Go-Home Club, un gruppo di resistenza che cerca di combattere contro Regret e le sue forze dell’ordine, gli Obbligato Musicians. Caratteristiche ...

GamingTalker : The Caligula Effect 2 esce in Occidente in autunno - AkibaGamers : NIS America ha appena annunciato che The Caligula Effect 2 arriverà anche in Occidente su PlayStation 4 e Nintendo… - AkibaGamers : Nel corso del Nintendo Direct giapponese è stato annunciato Caligula 2, sequel del JRPG giunto in Occidente come Th… -

Ultime Notizie dalla rete : The Caligula CAVE CANEM / Oltre la cortina per guardare la realtà: c'è un'emergenza educativa prima ancora che sanitaria ed economica Ci pare di poter collegare questa immagine a quello che molti secoli dopo scriverà il poeta Eliot nel suo famoso poemetto The Waste Land , che ha visto la luce negli anni più bui del primo dopoguerra.

CAVE CANEM / Oltre la cortina per guardare la realtà: c'è un'emergenza educativa prima ancora che sanitaria ed economica Ci pare di poter collegare questa immagine a quello che molti secoli dopo scriverà il poeta Eliot nel suo famoso poemetto The Waste Land , che ha visto la luce negli anni più bui del primo dopoguerra.

The Caligula Effect 2 annunciato per l'Occidente Akiba Gamers The Caligula Effect 2 esce in Occidente in autunno The Caligula Effect 2 è stato confermato per l'Occidente, ed uscirà in autunno. The Caligula Effect 2 è stato uno dei giochi annunciati durante il Nintendo Direct giapponese della scorsa settimana. Se ...

Caligula 2 in uscita su Switch ma solo in oriente Durante il Nintendo Direct svoltosi recentemente, gli sviluppatori di FuRyu hanno annunciato che Caligula 2 sarà in uscita su Nintendo Switch il 24 giugno 2021. Il titolo sarà in esclusiva Nintendo Sw ...

Ci pare di poter collegare questa immagine a quello che molti secoli dopo scriverà il poeta Eliot nel suo famoso poemettoWaste Land , che ha visto la luce negli anni più bui del primo dopoguerra.Ci pare di poter collegare questa immagine a quello che molti secoli dopo scriverà il poeta Eliot nel suo famoso poemettoWaste Land , che ha visto la luce negli anni più bui del primo dopoguerra.The Caligula Effect 2 è stato confermato per l'Occidente, ed uscirà in autunno. The Caligula Effect 2 è stato uno dei giochi annunciati durante il Nintendo Direct giapponese della scorsa settimana. Se ...Durante il Nintendo Direct svoltosi recentemente, gli sviluppatori di FuRyu hanno annunciato che Caligula 2 sarà in uscita su Nintendo Switch il 24 giugno 2021. Il titolo sarà in esclusiva Nintendo Sw ...