Tennis | ATP Cordoba 2021 | Benoit Paire accede ai quarti di finale Avanti anche Bagnis e Coria

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Si sono giocati i primi ottavi dinel torneo ATP d(Argentina, terra rossa). Nella notte sono andati in scena due derby argentini, che hanno visto la vittoria di Federicoe Facundo, che hanno sconfitto rispettivamente Francisco Cerundolo (1-6 6-2 6-4) e Federico Delbonis (6-4 7-5).affronterà lo slovacco Jozef Kovalik, che ha superato in rimonta in tre set il cileno Marcelo Tomas Barrios Vela con il punteggio di 4-6 6-2 6-3. L’altro quarto diche si conosce già è quello traed il francese, che si è imposto nel big match della notte contro il cileno Nicolas Jarrynettamente in due set per 6-2 6-4. Oggi scenderà in campo Marco Cecchinato per il suo ottavo ...