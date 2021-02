Stephen King: Pet Sematary, un prequel in arrivo su Paramount+, Il viaggio diventa una serie tv MRC (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un film prequel che svelerà le origini di Pet Sematary prodotto da Paramount+, una serie fantascientifica sul teletrasporto ispirata la racconto del 1981 Il viaggio, ecco i nuovi adattamenti da Stephen King. Non si fermano gli adattamenti dal mastodontico corpus di opere di Stephen King: Paramount+ ha annunciato un nuovo adattamento del classico Pet Sematary, MRC Television prepara una serie tv tratta dal racconto Il viaggio (The Jaunt). Tra gli annunci più intriganti dei nuovi contenuti di Paramount+ spicca un nuovo film su Pet Sematary, una storia delle origini che sarà prodotta da Lorenzo di Bonaventura. A scrivere il film sarà Jeff ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un filmche svelerà le origini di Petprodotto da, unafantascientifica sul teletrasporto ispirata la racconto del 1981 Il, ecco i nuovi adattamenti da. Non si fermano gli adattamenti dal mastodontico corpus di opere diha annunciato un nuovo adattamento del classico Pet, MRC Television prepara unatv tratta dal racconto Il(The Jaunt). Tra gli annunci più intriganti dei nuovi contenuti dispicca un nuovo film su Pet, una storia delle origini che sarà prodotta da Lorenzo di Bonaventura. A scrivere il film sarà Jeff ...

