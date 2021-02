Stankovic: «Passaggio del turno? Il calcio sa regalare sorprese» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nel corso del prepartita su Sky Sport di Milan-Stella Rossa, l’allenatore dei serbi Dejan Stankovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Ha parlato l’allenatore della Stella Rossa Dejan Stankovic prima del match con il Milan. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: «Allenatore? Sono felice, dopo 22 anni sono tornato nel mio paese, al mio club. Lavoro con grande passione, noi come club siamo cresciuti. Sono contento per i miei ragazzi, siamo un gruppo giovane che impara giorno per giorno. Io ci metto tutta la mia energia per dargli una mano. La mia squadra deve avere uno spirito di battaglia calcistica.» «Passaggio del turno? Sono 90 minuti, per noi giocare contro il Milan è un premio, il nostro cammino ci rende orgoglioso. Il calcio può fare sorprese, anche se partiamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nel corso del prepartita su Sky Sport di Milan-Stella Rossa, l’allenatore dei serbi Dejanè intervenuto ai microfoni di Sky Sport Ha parlato l’allenatore della Stella Rossa Dejanprima del match con il Milan. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: «Allenatore? Sono felice, dopo 22 anni sono tornato nel mio paese, al mio club. Lavoro con grande passione, noi come club siamo cresciuti. Sono contento per i miei ragazzi, siamo un gruppo giovane che impara giorno per giorno. Io ci metto tutta la mia energia per dargli una mano. La mia squadra deve avere uno spirito di battaglia calcistica.» «del? Sono 90 minuti, per noi giocare contro il Milan è un premio, il nostro cammino ci rende orgoglioso. Ilpuò fare, anche se partiamo ...

interismo_puro_ : @imperialinter ANNI LUCE, questi festeggeranno giovedì per il passaggio contro la stella rossa, godranno perché c'è… - atmilan1899 : #Stankovic sul #Milan: 'A San Siro per giocarci il passaggio del turno. #Ibra? È un esempio da seguire' - Notiziedi_it : Stankovic sul Milan: “A San Siro per giocarci il passaggio del turno. Ibra? È un esempio da seguire” - sportface2016 : #MilanStellaRossa, #Stankovic carica i suoi: 'Andiamo a Milano per giocarci gli ottavi' #EuropaLeague - sportli26181512 : Stankovic al CorSport: 'Il Milan resta favorito, ma il 2-2 dell'andata ci dà energia': 'Se mi avessero prospettato… -